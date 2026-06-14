Pornic

Exposition photo Nature, entre rêve et réalité

1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30

Exposition photo Nature, entre rêve et réalité au café théâtre Le Poche



Au programme

Plongez dans l’univers poétique de Françoise Torrini-Bessonnet à travers une série de photographies explorant la nature sous un angle nouveau. Influencée par le pictorialisme, l’artiste propose un travail sur le flou, les cadrages et la composition pour détourner la réalité brute et laisser place à l’émotion.

Véritable invitation au voyage intérieur, cette exposition lie l’image aux mots certains clichés sont accompagnés de poèmes et de courts textes, créant ainsi des bouquets de voyelles séchées qui enrichissent le ressenti du spectateur. Chaque visiteur est libre d’interpréter ces œuvres selon son propre vécu, faisant de chaque regard une expérience unique et inépuisable.

Ne manquez pas le vernissage qui aura lieu le lundi 8 juin à 17h, l’occasion idéale pour rencontrer l’artiste et échanger autour de sa démarche créative. .

1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

Photo exhibition: Nature, between dream and reality at Le Poche café théâtre

L’événement Exposition photo Nature, entre rêve et réalité Pornic a été mis à jour le 2026-06-12 par I_OT Pornic