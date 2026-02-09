Visite de La Brûlerie de Pornic Le Clion sur Mer Pornic

Visite de La Brûlerie de Pornic

Le Clion sur Mer 3 rue du Général Buat Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-03-03 14:30:00

fin : 2026-07-28 15:30:00

2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14

Partagez la passion de Sandrine et Christophe depuis la caféiculture jusqu’à la torréfaction.

Venez découvrir leur atelier et dégustez un grand cru.

La Brûlerie de Pornic a acquis une solide réputation avec la qualité de ses cafés issus de fermes domaniales, territoires des meilleurs grands crus et dont la notation SCA (Spécialty Coffee Association) est supérieure à 83/100, ce qui représente seulement 5% des cafés récoltés dans le monde.

La Brûlerie de Pornic est membre de l’association SPP (Small Producer Certified/Petit producteur certifié) et l’atelier est certifié BIO (Certipaq Bio)

Artisans torréfacteurs, Sandrine et Christophe sont formés et qualifiés à la maîtrise de la cuisson douce, artisanale et traditionnelle.

Cette méthode libère tous les arômes afin d’obtenir des cafés sucrés naturellement, riches en acides aminés et moins caféinés. Ils sont surnommés les cafés sains. .

Share Sandrine and Christophe’s passion, from coffee growing to roasting.

Come and discover their workshop and taste a grand cru.

