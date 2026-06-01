Humour Zoé Thomas en rodage Café théâtre Le Poche Pornic

Pornic

Humour Zoé Thomas en rodage

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17 21:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Spectacle d’humour proposé par Le Poche

Au programme

À 25 ans, Zoé Thomas pensait avoir compris la vie. Spoiler pas du tout. Entre injonctions absurdes, amours bancales, réseaux sociaux et crises existentielles, elle tente de répondre à une question simple comment on fait, quand on n’a aucune idée de ce qu’on fout là ?

À travers une galerie de personnages aussi déjantés qu’attachants, elle incarne des situations et des contradictions qui vous ressembleront beaucoup trop. Que vous soyez adepte des questions existentielles à 3h du matin ou que vous attendiez toujours désespérément un signe de François Civil, ce spectacle est fait pour vous ! Une soirée placée sous le signe de l’autodérision et du rire. .

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

Comedy show presented by Le Poche

L’événement Humour Zoé Thomas en rodage Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic