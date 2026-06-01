Humour Zoé Thomas en rodage Café théâtre Le Poche Pornic
Humour Zoé Thomas en rodage Café théâtre Le Poche Pornic mercredi 17 juin 2026.
Pornic
Humour Zoé Thomas en rodage
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17 21:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Spectacle d’humour proposé par Le Poche
Au programme
À 25 ans, Zoé Thomas pensait avoir compris la vie. Spoiler pas du tout. Entre injonctions absurdes, amours bancales, réseaux sociaux et crises existentielles, elle tente de répondre à une question simple comment on fait, quand on n’a aucune idée de ce qu’on fout là ?
À travers une galerie de personnages aussi déjantés qu’attachants, elle incarne des situations et des contradictions qui vous ressembleront beaucoup trop. Que vous soyez adepte des questions existentielles à 3h du matin ou que vous attendiez toujours désespérément un signe de François Civil, ce spectacle est fait pour vous ! Une soirée placée sous le signe de l’autodérision et du rire. .
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
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English :
Comedy show presented by Le Poche
L’événement Humour Zoé Thomas en rodage Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic
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