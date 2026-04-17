Randonnée de la Côte de Jade Salle polyvalente Pornic

Pornic

Randonnée de la Côte de Jade

Salle polyvalente Rue Colonel Bézier Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 07:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Randonnée de la Côte de Jade, organisée par le Cyclo Pornic Côte de Jade

Les parcours sont variés et ouverts à tous et feront découvrir les routes et chemins de randonnée du Pays de Retz.

Programme 2025 cet événement sera réparti sur 4 activités (programme 2026 à venir)

2 Parcours cyclos circuits de 73 et 95 km + un circuit balade de 35 km

3 Parcours marche et trail circuits de 9, 12, 21 km

4 Parcours VTT circuits de 35 à 62 km

2 Parcours Gravel de 50 et 92 km

Ravitaillement sur tous les circuits, sandwich et boisson offerts à l’arrivée et tombola gratuite avec de nombreux lots .

Salle polyvalente Rue Colonel Bézier Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire cyclopornic@gmail.com

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English :

Randonnée de la Côte de Jade, organized by Cyclo Pornic Côte de Jade

L’événement Randonnée de la Côte de Jade Pornic a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic