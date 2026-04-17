Randonnée de la Côte de Jade Salle polyvalente Pornic
Randonnée de la Côte de Jade Salle polyvalente Pornic dimanche 14 juin 2026.
Pornic
Randonnée de la Côte de Jade
Salle polyvalente Rue Colonel Bézier Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 07:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Randonnée de la Côte de Jade, organisée par le Cyclo Pornic Côte de Jade
Les parcours sont variés et ouverts à tous et feront découvrir les routes et chemins de randonnée du Pays de Retz.
Programme 2025 cet événement sera réparti sur 4 activités (programme 2026 à venir)
2 Parcours cyclos circuits de 73 et 95 km + un circuit balade de 35 km
3 Parcours marche et trail circuits de 9, 12, 21 km
4 Parcours VTT circuits de 35 à 62 km
2 Parcours Gravel de 50 et 92 km
Ravitaillement sur tous les circuits, sandwich et boisson offerts à l’arrivée et tombola gratuite avec de nombreux lots .
Salle polyvalente Rue Colonel Bézier Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire cyclopornic@gmail.com
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English :
Randonnée de la Côte de Jade, organized by Cyclo Pornic Côte de Jade
L’événement Randonnée de la Côte de Jade Pornic a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic
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