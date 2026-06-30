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EXPOSITION PHOTO NOTRE PATRIMOINE, NOS GENS Mosset

samedi 1 août 2026 · Mosset

EXPOSITION PHOTO NOTRE PATRIMOINE, NOS GENS Mosset

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
12 carrer de las Eras
Ville
66500 Mosset
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Mosset

EXPOSITION PHOTO NOTRE PATRIMOINE, NOS GENS

12 carrer de las Eras Mosset Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01

L’association Mosset Amic Sempre organise une l’exposition Notre patrimoine, nos gens qui met en lumière les cortals oubliés et des protraits de mossetans dans la tribune de l’église.
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12 carrer de las Eras Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie   mossetamicsempre@gmail.com

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English :

The Mosset Amic Sempre Association is organizing an exhibition titled Our Heritage, Our People, which highlights forgotten cortals and portraits of Mossetans in the church gallery.

L’événement EXPOSITION PHOTO NOTRE PATRIMOINE, NOS GENS Mosset a été mis à jour le 2026-06-30 par OTI CONFLENT CANIGO

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