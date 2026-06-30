EXPOSITION PHOTO NOTRE PATRIMOINE, NOS GENS Mosset
samedi 1 août 2026 · Mosset
Informations pratiques
Mosset
EXPOSITION PHOTO NOTRE PATRIMOINE, NOS GENS
12 carrer de las Eras Mosset Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’association Mosset Amic Sempre organise une l’exposition Notre patrimoine, nos gens qui met en lumière les cortals oubliés et des protraits de mossetans dans la tribune de l’église.
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12 carrer de las Eras Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie mossetamicsempre@gmail.com
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English :
The Mosset Amic Sempre Association is organizing an exhibition titled Our Heritage, Our People, which highlights forgotten cortals and portraits of Mossetans in the church gallery.
L’événement EXPOSITION PHOTO NOTRE PATRIMOINE, NOS GENS Mosset a été mis à jour le 2026-06-30 par OTI CONFLENT CANIGO
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