Mosset

OPÉRA POUR TOUS !

12 carrer de las Eras Mosset Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Opéra pour tous ! est un projet participatif labellisé Mosset les moments musicaux , une création de Mosset Amic Sempre, dans une fabuleuse, unique et originale mise en scène du mossetan de cœur Albert Heijdens et le fruit d’une collaboration avec Magali Bourgarel et Angeline Pondepeyre. Ouverture de la billetterie à partir du 1er juillet.

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12 carrer de las Eras Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 41 03 86 mossetamicsempre@gmail.com

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English :

Opera for Everyone! is a participatory project under the Mosset les moments musicaux label, created by Mosset Amic Sempre, featuring a fabulous, unique, and original production by Albert Heijdens—a true Mosset native at heart—and the result of a collaboration with Magali Bourgarel and Angeline Pondepeyre. Tickets go on sale starting July 1.

L’événement OPÉRA POUR TOUS ! Mosset a été mis à jour le 2026-06-19 par OTI CONFLENT CANIGO