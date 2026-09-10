Exposition photo « Palmyre : patrimoine en danger, mémoire sauvegardée », Site archéologique de la basilique gallo-romaine, Dax

Informations pratiques

Exposition photo « Palmyre : patrimoine en danger, mémoire sauvegardée » 19 et 20 septembre Site archéologique de la basilique gallo-romaine Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Face aux menaces qui pèsent sur le patrimoine archéologique du Proche-Orient, l’archéologie joue un rôle essentiel dans la préservation de sa mémoire.

Découvrez des photographies du site syrien de Palmyre, notamment du temple de Bel, détruit à l’explosif le 30 août 2015. Étudié et photographié par les missions archéologiques françaises entre 1910 et 1956, ce monument demeure aujourd’hui accessible à travers les archives conservées par l’Institut français du Proche-Orient (IFPO).

Présentée sur le site de la basilique gallo-romaine de Dax, cette exposition invite à réfléchir à la conservation des traces de notre passé et à leur rôle dans la transmission de notre mémoire collective.

Site archéologique de la basilique gallo-romaine 24 Rue Cazade, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 74 12 91 https://museedeborda.fr/ https://www.instagram.com/museedeborda/;https://www.facebook.com/museedeborda En 1978, les vestiges d’un monument gallo-romain ont été mis au jour dans la zone dite de l’îlot central. Ces vestiges sont interprétés par les archéologues comme appartenant à une basilique civile, lieu public de réunion où de nombreuses activités avaient lieu.

Si les menaces se multiplient sur le patrimoine archéologique du Proche-Orient, sa mémoire peut-être en partie sauvegardée par l’archéologie. Découvrez des clichés du site syrien de Palmyre, dont le…

© Photothèque IFPO