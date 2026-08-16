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Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax

mardi 8 septembre 2026 · RDV Centre Terdax · Dax

Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
RDV Centre Terdax
Adresse
6 allée du Bois de Boulogne
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dax

Visite guidée Terdax

RDV Centre Terdax 6 allée du Bois de Boulogne Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 14:00:00
fin : 2026-09-08

Date(s) :
2026-09-08

Présentation des ressources naturelles (eau et boue thermales) et des soins thermaux (film) puis visite du centre de production.
Présentation des ressources naturelles (eau et boue thermales) et des soins thermaux (film) puis visite du centre de production.   .

RDV Centre Terdax 6 allée du Bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Visite guidée Terdax

Presentation of the natural resources (thermal water and mud) and thermal treatments (film) then visit of the production center.

L’événement Visite guidée Terdax Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax

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