Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax
mardi 8 septembre 2026 · RDV Centre Terdax · Dax
Informations pratiques
Dax
Visite guidée Terdax
RDV Centre Terdax 6 allée du Bois de Boulogne Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 14:00:00
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08
Présentation des ressources naturelles (eau et boue thermales) et des soins thermaux (film) puis visite du centre de production.
Présentation des ressources naturelles (eau et boue thermales) et des soins thermaux (film) puis visite du centre de production. .
RDV Centre Terdax 6 allée du Bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite guidée Terdax
Presentation of the natural resources (thermal water and mud) and thermal treatments (film) then visit of the production center.
L’événement Visite guidée Terdax Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax
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