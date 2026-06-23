Exposition photo plein air : Rose Antique

À l’occasion du 25e

anniversaire du mariage civil pour tous et de la World Pride Amsterdam 2026,

l’ambassade du Royaume des Pays-Bas en France présente l’exposition « Rose

Antique » pendant le mois des fiertés à Paris. Les Pays-Bas ont été le premier

pays au monde à autoriser le mariage civil pour les couples de même sexe.

Célébrer cette étape importante va au-delà du simple mariage ; il s’agit de

dignité humaine, de liberté et de droits humains universels. Cette exposition dépeint

les témoignages de 29 personnes âgées LGBTQIA+ qui ont eu le courage de se

livrer en dressant leur portrait et leur histoire personnelle.

Les Pays-Bas promeuvent

l’égalité des droits pour les personnes LGBTQIA+ dans le monde entier en

travaillant avec d’autres pays au sein de la Coalition pour les droits égaux

(ERC), dont la France. Dans ce cadre, la Ville de Paris, fortement engagée sur

ces enjeux, prend part à cet effort collectif en faveur de l’égalité des droits

pour les personnes LGBTQIA+, en partenariat avec ses partenaires internationaux.

Avec « Rose

Antique », le photographe et artiste néerlandais Ernst Coppejans revient

sur l’expérience de la première génération de personnes homosexuelles,

lesbiennes, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et asexuelles à avoir

osé assumer publiquement leur identité aux Pays-Bas. Cette génération a permis

l’émancipation queer et a offert à la communauté LGBTQIA+ d’aujourd’hui une

liberté loin d’être évidente, et qui doit être entretenue de manière active.

Ernst Coppejans dépeint

les histoires personnelles, inspirantes et parfois choquantes, mais surtout

magnifiques et intimes, de ces seniors LGBTQIA+ originaires

aussi bien des Pays-Bas que d’ailleurs.

Ces portraits personnels

et ces histoires alimenteront les conversations entre les générations plus

âgées et plus jeunes. En collaboration avec l’association Fondation Open Mind,

ils ont été rassemblés et mis en forme pour créer une exposition multimédia

itinérante, un magazine, un podcast et un programme « Rose Antique ».

29 témoignages et portraits de personnes âgées LGBTQIA+ qui ont assumé ouvertement leur orientation sexuelle à une époque où cela était plus compliqué qu’aujourd’hui.

Du mardi 23 juin 2026 au mercredi 22 juillet 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-23T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://viewer.pdf-online.nl/books/dwkp/#p=1



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