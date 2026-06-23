Exposition photo plein air : Rose Antique
Exposition photo plein air : Rose Antique mardi 23 juin 2026.
À l’occasion du 25e
anniversaire du mariage civil pour tous et de la World Pride Amsterdam 2026,
l’ambassade du Royaume des Pays-Bas en France présente l’exposition « Rose
Antique » pendant le mois des fiertés à Paris. Les Pays-Bas ont été le premier
pays au monde à autoriser le mariage civil pour les couples de même sexe.
Célébrer cette étape importante va au-delà du simple mariage ; il s’agit de
dignité humaine, de liberté et de droits humains universels. Cette exposition dépeint
les témoignages de 29 personnes âgées LGBTQIA+ qui ont eu le courage de se
livrer en dressant leur portrait et leur histoire personnelle.
Les Pays-Bas promeuvent
l’égalité des droits pour les personnes LGBTQIA+ dans le monde entier en
travaillant avec d’autres pays au sein de la Coalition pour les droits égaux
(ERC), dont la France. Dans ce cadre, la Ville de Paris, fortement engagée sur
ces enjeux, prend part à cet effort collectif en faveur de l’égalité des droits
pour les personnes LGBTQIA+, en partenariat avec ses partenaires internationaux.
Avec « Rose
Antique », le photographe et artiste néerlandais Ernst Coppejans revient
sur l’expérience de la première génération de personnes homosexuelles,
lesbiennes, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et asexuelles à avoir
osé assumer publiquement leur identité aux Pays-Bas. Cette génération a permis
l’émancipation queer et a offert à la communauté LGBTQIA+ d’aujourd’hui une
liberté loin d’être évidente, et qui doit être entretenue de manière active.
Ernst Coppejans dépeint
les histoires personnelles, inspirantes et parfois choquantes, mais surtout
magnifiques et intimes, de ces seniors LGBTQIA+ originaires
aussi bien des Pays-Bas que d’ailleurs.
Ces portraits personnels
et ces histoires alimenteront les conversations entre les générations plus
âgées et plus jeunes. En collaboration avec l’association Fondation Open Mind,
ils ont été rassemblés et mis en forme pour créer une exposition multimédia
itinérante, un magazine, un podcast et un programme « Rose Antique ».
29 témoignages et portraits de personnes âgées LGBTQIA+ qui ont assumé ouvertement leur orientation sexuelle à une époque où cela était plus compliqué qu’aujourd’hui.
Du mardi 23 juin 2026 au mercredi 22 juillet 2026 :
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-23T01:59:59+02:00
Date(s) :
https://viewer.pdf-online.nl/books/dwkp/#p=1