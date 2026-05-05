Exposition photographie : M’hammed Kilito – Before it’s gone, Parvis de la gare de Fontainebleau-Avon, Avon

Exposition photographie : M’hammed Kilito – Before it’s gone 5 – 7 juin Parvis de la gare de Fontainebleau-Avon Seine-et-Marne

Cette exposition est visible du 27 avril au 15 juin 2026 sur le parvis de la gare de Fontainebleau-Avon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T07:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:30:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Invitation à découvrir la poésie des oasis marocaines et à rencontrer ses habitants grâce à des portraits sensibles, les photographies de M’hammed Kilito nous alertent sur l’équilibre fragile des écosystèmes, menacé par la désertification et le changement climatique.

Parvis de la gare de Fontainebleau-Avon 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France

Exposition photographique « M’hammed Kilito – Before it’s gone »