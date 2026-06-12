Exposition photographies et arts plastiques Salle des fêtes Plancoët vendredi 24 juillet 2026.

Plancoët

Exposition photographies et arts plastiques

Salle des fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Marie-France et Serge Descombes présenteront de la photo en noir et blanc ;

Francine Lefèvre des tableaux en verre poli et coquillages ;

Claudine Miclo du cartonnage et de l’encadrement. .

Salle des fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 70

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English :

L’événement Exposition photographies et arts plastiques Plancoët a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme