Exposition photographies et arts plastiques Salle des fêtes Plancoët
Exposition photographies et arts plastiques Salle des fêtes Plancoët vendredi 24 juillet 2026.
Plancoët
Exposition photographies et arts plastiques
Salle des fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Marie-France et Serge Descombes présenteront de la photo en noir et blanc ;
Francine Lefèvre des tableaux en verre poli et coquillages ;
Claudine Miclo du cartonnage et de l’encadrement. .
Salle des fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 70
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English :
L’événement Exposition photographies et arts plastiques Plancoët a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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