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Exposition photographies et arts plastiques Salle des fêtes Plancoët

Exposition photographies et arts plastiques Salle des fêtes Plancoët vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue du Général de Gaulle

Ville : 22130 Plancoët

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Plancoët

Exposition photographies et arts plastiques

Salle des fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Marie-France et Serge Descombes présenteront de la photo en noir et blanc ;
Francine Lefèvre des tableaux en verre poli et coquillages ;
Claudine Miclo du cartonnage et de l’encadrement.   .

Salle des fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 70 

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English :

L’événement Exposition photographies et arts plastiques Plancoët a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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