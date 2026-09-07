AGENDA · Ballan-Miré
Exposition Photographies, La Parenthese, Ballan-Miré
samedi 19 septembre 2026 · La Parenthese · Ballan-Miré
Informations pratiques
Exposition Photographies Samedi 19 septembre, 10h00 La Parenthese Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Exposition de photographies amateurs réalisées dans le cadre du concours des Journées Européennes du Patrimoine.
La Parenthese 14 Bd Léo Lagrange, 37510 Ballan-Miré, France Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Exposition de photographies amateurs réalisées dans le cadre du concours des Journées Européennes du Patrimoine.
À voir aussi à Ballan-Miré (Indre-et-Loire)
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