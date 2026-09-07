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AGENDA · Ballan-Miré

Exposition Photographies, La Parenthese, Ballan-Miré

samedi 19 septembre 2026 · La Parenthese · Ballan-Miré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Parenthese
Adresse
14 Bd Léo Lagrange, 37510 Ballan-Miré, France
Ville
37510 Ballan-Miré
Département
Indre-et-Loire

Exposition Photographies Samedi 19 septembre, 10h00 La Parenthese Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Exposition de photographies amateurs réalisées dans le cadre du concours des Journées Européennes du Patrimoine.

La Parenthese 14 Bd Léo Lagrange, 37510 Ballan-Miré, France Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Exposition de photographies amateurs réalisées dans le cadre du concours des Journées Européennes du Patrimoine.

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