Exposition photographique Centre Culturel Municipal de Couzeix Couzeix

Exposition photographique

Centre Culturel Municipal de Couzeix 87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-07

L’association des Glaneurs d’Images présente une exposition de photographies sur le territoire haut-viennois.

Informations complémentaires auprès du centre culturel. .

Centre Culturel Municipal de Couzeix 87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 61 08 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition photographique

L’événement Exposition photographique Couzeix a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Limoges Métropole