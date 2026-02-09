Exposition photographique Centre Culturel Municipal de Couzeix Couzeix
Exposition photographique
Centre Culturel Municipal de Couzeix 87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-27
L’association des Glaneurs d’Images présente une exposition de photographies sur le territoire haut-viennois.
Informations complémentaires auprès du centre culturel. .
