Exposition photographique de Sylvain Le Lepvrier Rue de Dinard la Poterie Lamballe-Armor
Exposition photographique de Sylvain Le Lepvrier Rue de Dinard la Poterie Lamballe-Armor mardi 16 juin 2026.
Lamballe-Armor
Exposition photographique de Sylvain Le Lepvrier
Rue de Dinard la Poterie Ressourc’Eco Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-16
Regard intimiste sur les actions portées par Penthièvre Actions est issue d’un travail d’immersion de Sylvain, photoreporteur Lamballais, dans les différents services de l’association pour capter, avec discrétion et bienveillance, la spontanéité de l’ensemble des acteurs impliqués. .
Rue de Dinard la Poterie Ressourc’Eco Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 34 77
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English :
L’événement Exposition photographique de Sylvain Le Lepvrier Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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