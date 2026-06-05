Exposition photographique de Sylvain Le Lepvrier Rue de Dinard la Poterie Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Exposition photographique de Sylvain Le Lepvrier

Rue de Dinard la Poterie Ressourc’Eco Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-16

Regard intimiste sur les actions portées par Penthièvre Actions est issue d’un travail d’immersion de Sylvain, photoreporteur Lamballais, dans les différents services de l’association pour capter, avec discrétion et bienveillance, la spontanéité de l’ensemble des acteurs impliqués. .

Rue de Dinard la Poterie Ressourc’Eco Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 34 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition photographique de Sylvain Le Lepvrier Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor