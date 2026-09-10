Exposition photographique de voitures anciennes, Espace Cessero, Saint-Thibéry
samedi 19 septembre 2026 · Espace Cessero · Saint-Thibéry
Informations pratiques
Exposition photographique de voitures anciennes 19 et 20 septembre Espace Cessero Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez une collection de photographies anciennes représentant les habitants du village d’autrefois aux côtés de leurs véhicules.
Espace Cessero 20 Grande Rue, 34630 Saint-Thibéry Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie https://sites.google.com/site/foyerruraldesaintthibery/contact?authuser=0 Fondé en 1995, le foyer rural de Saint-Thibéry, appelé aussi l’espace Cassera, a pour mission de proposer des ateliers créatifs, culturels, sportifs, non organisés en associations et à des prix accessibles à tous.
Il fonctionne grâce à une subvention de la mairie et à diverses actions (repas, soirées, etc.)
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez une collection de photographies anciennes représentant les habitants du village d’autrefois aux côtés de leurs véhicules.
©jerome_red_passion
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