Exposition photographique de voitures anciennes, Espace Cessero, Saint-Thibéry

Informations pratiques

Exposition photographique de voitures anciennes 19 et 20 septembre Espace Cessero Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez une collection de photographies anciennes représentant les habitants du village d’autrefois aux côtés de leurs véhicules.

Espace Cessero 20 Grande Rue, 34630 Saint-Thibéry Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie https://sites.google.com/site/foyerruraldesaintthibery/contact?authuser=0 Fondé en 1995, le foyer rural de Saint-Thibéry, appelé aussi l’espace Cassera, a pour mission de proposer des ateliers créatifs, culturels, sportifs, non organisés en associations et à des prix accessibles à tous.​

Il fonctionne grâce à une subvention de la mairie et à diverses actions (repas, soirées, etc.)

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez une collection de photographies anciennes représentant les habitants du village d’autrefois aux côtés de leurs véhicules.

©jerome_red_passion