Exposition photographique du collectif VOIRPLUS Galerie Rive de Loire Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon
Exposition photographique du collectif VOIRPLUS Galerie Rive de Loire Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon jeudi 16 avril 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Exposition photographique du collectif VOIRPLUS Galerie Rive de Loire
Logis de la Renaissance 112 Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30
Venez découvrir l’exposition photographique du collectif VOIRPLUS qui regroupe 10 photographes implantés en Loire-Atlantique.
Le collectif VOIRPLUS né fin 2013, rassemble 10 photographes implantés en Loire Atlantique, des femmes et des hommes réunis par la passion de la photographie.
Ces 10 photographes partagent le goût du collectif tout en cultivant leur individualisme. Chacun s’attachant à promouvoir un travail original, comme par exemple Daniel Perdriau, un habitué de la galerie Rives de Loire.
Ces travaux, enrichis par l’emploi de procédés anciens et de techniques photographiques récentes, marque l’originalité de l’ensemble de l’exposition orientée autour du thème de la nature.
Entrée Libre. .
Logis de la Renaissance 112 Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@pari-asso.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover a photographic exhibition by VOIRPLUS, a collective of 10 photographers based in Loire-Atlantique.
L’événement Exposition photographique du collectif VOIRPLUS Galerie Rive de Loire Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
- Fête du Jeu Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon 11 avril 2026
- Exposition Collectif Voirplus Galerie Rive de Loire Logis Renaissance Ancenis-Saint-Géréon 13 avril 2026
- De corps et de cordes Compagnie du Trépied Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon 14 avril 2026
- Heure du conte monstrueuse Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon 15 avril 2026
- Vide-grenier et exposition véhicules anciens Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon 19 avril 2026