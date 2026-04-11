Exposition photographique du collectif VOIRPLUS Galerie Rive de Loire Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Exposition photographique du collectif VOIRPLUS Galerie Rive de Loire

Logis de la Renaissance 112 Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Venez découvrir l’exposition photographique du collectif VOIRPLUS qui regroupe 10 photographes implantés en Loire-Atlantique.

Le collectif VOIRPLUS né fin 2013, rassemble 10 photographes implantés en Loire Atlantique, des femmes et des hommes réunis par la passion de la photographie.

Ces 10 photographes partagent le goût du collectif tout en cultivant leur individualisme. Chacun s’attachant à promouvoir un travail original, comme par exemple Daniel Perdriau, un habitué de la galerie Rives de Loire.

Ces travaux, enrichis par l’emploi de procédés anciens et de techniques photographiques récentes, marque l’originalité de l’ensemble de l’exposition orientée autour du thème de la nature.

Entrée Libre. .

Logis de la Renaissance 112 Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@pari-asso.fr

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English :

Come and discover a photographic exhibition by VOIRPLUS, a collective of 10 photographers based in Loire-Atlantique.

L’événement Exposition photographique du collectif VOIRPLUS Galerie Rive de Loire Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis