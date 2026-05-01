Conférence Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Conférence Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez assister à une conférence au Kaïflo le vendredi 29 mai.

Animée par Charlotte Delforges.

Construire son roman, sa nouvelle, son récit.

Gratuit sur inscription à charlottedelforges@yahoo.fr .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

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English :

Attend a conference at Kaïflo on Friday May 29.

L’événement Conférence Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis