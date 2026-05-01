Conférence Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Conférence Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon vendredi 29 mai 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Conférence Kaïflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez assister à une conférence au Kaïflo le vendredi 29 mai.
Animée par Charlotte Delforges.
Construire son roman, sa nouvelle, son récit.
Gratuit sur inscription à charlottedelforges@yahoo.fr .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
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English :
Attend a conference at Kaïflo on Friday May 29.
L’événement Conférence Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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