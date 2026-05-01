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Conférence Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Conférence Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Café culturel Restaurant Kaïflo

Adresse : 48 Rue d'Anjou

Ville : 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Ancenis-Saint-Géréon

Conférence Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Venez assister à une conférence au Kaïflo le vendredi 29 mai.
Animée par Charlotte Delforges.
Construire son roman, sa nouvelle, son récit.

Gratuit sur inscription à charlottedelforges@yahoo.fr   .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65  kaiflo.ancenis@gmail.com

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English :

Attend a conference at Kaïflo on Friday May 29.

L’événement Conférence Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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