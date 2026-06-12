Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan Sare
Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan Sare mardi 14 juillet 2026.
Sare
Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan
Parc municipal Suharriaga Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 20:00:00
Date(s) :
2026-07-14
À travers ses photographies lumineuses, FANFAN révèle l’âme sensible de Sare maisons, eau, paysages et mémoires se mêlent dans un parcours artistique entre passé et présent.
À l’entrée du parc, présentation de l’exposition + 2 QR codes un pour télécharger le catalogue de l’exposition et le second pour télécharger un jeu de questions/réponses utilisable directement sur smartphone, avec tirage au sort le 17 août et remise de cadeaux. .
Parc municipal Suharriaga Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 44 80 33 fanfanplasticienne@gmail.com
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English : Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan
L’événement Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan Sare a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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