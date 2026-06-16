Sare

Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan

Parc municipal Suharriaga Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15

À travers ses photographies lumineuses, FANFAN révèle l’âme sensible de Sare maisons, eau, paysages et mémoires se mêlent dans un parcours artistique entre passé et présent.

À l’entrée du parc, présentation de l’exposition + 2 QR codes un pour télécharger le catalogue de l’exposition et le second pour télécharger un jeu de questions/réponses utilisable directement sur smartphone, avec tirage au sort le 17 août et remise de cadeaux.

Justine intervenante du projet ANATOMIA propose une approche qui explore les liens entre le corps, les émotions et les relations humaines. À travers le mouvement, le jeu et l’expérimentation elle favorise l’attention, le bien-être, la coopération et l’apprentissage dans des cadres participatifs. Elle interviendra de 17h00 à 19h00. .

Parc municipal Suharriaga Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 44 80 33 fanfanplasticienne@gmail.com

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English : Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan

L’événement Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan Sare a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque