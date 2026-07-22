Exposition photographique Semer des possibles de Maud Cachot Ferme des Cara-Meuh ! Vains

Informations pratiques

Vains

Exposition photographique Semer des possibles de Maud Cachot

Ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-10-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Semer des possibles est une exposition photographique née de ma rencontre avec des femmes et des hommes qui, par leurs gestes du quotidien, cultivent un autre rapport au vivant. Agriculteurs bio, artisans, restaurateurs engagés… chacun, à sa manière, sème les graines d’un avenir plus juste.

À travers ces images, je cherche à saisir la poésie des gestes simples, la beauté discrète du travail de la terre et le lien profond qui unit l’humain à son environnement.

À l’occasion de cette exposition à La Ferme Cara-Meuh, la série s’enrichit de nouvelles photographies réalisées sur place, prolongeant ce regard sensible sur celles et ceux qui font vivre le territoire avec passion et engagement.

Une invitation à ralentir, à observer… et à croire, ensemble, aux possibles. .

Ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard Vains 50300 Manche Normandie +33 6 84 39 24 75 studio.maudcachot@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition photographique Semer des possibles de Maud Cachot

L’événement Exposition photographique Semer des possibles de Maud Cachot Vains a été mis à jour le 2026-07-22 par OT MSM Normandie BIT Genêts