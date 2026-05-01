Truyes

Exposition Photographique

Rue du Clocher Truyes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Exposition Photographique

Des œuvres photographiques petit et grand format exposées dans tous les salons du château de Bel Air à Truyes !

exposition d’œuvres photographiques dans les salons du château de Bel Air (37) le vendredi 8, le samedi 9 et le dimanche 10 mai 2026, de 14h à 19h !

Exposition Photographique

Des œuvres photographiques petit et grand format exposées dans tous les salons du château de Bel Air à Truyes !

Notre association culturelle 3P2A se fera un plaisir de vous accueillir à son exposition d’œuvres photographiques dans les salons du château de Bel Air, rue du Château Jouan, à Truyes (37) le vendredi 8, le samedi 9 et le dimanche 10 mai 2026, de 14h à 19h.

“Sylvie Depotter“, “Objectif Images“ d’Esvres sur Indre, Anne Pouchelle et Patricia Rosenfeld , Artistes passionnés, exposeront leurs œuvres photographiques en accrochage et sur chevalets dans tous les chaleureux salons du château (Entrée par le perron). Ils les présenteront en format libre, sauf dans une des pièces communes à l’ensemble des photographes… .

Rue du Clocher Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 32 75 87 danfavier@free.fr

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English :

Five enthusiastic artists (including a club) will be exhibiting their photographic works on hangers and easels in the château’s welcoming salons.

L’événement Exposition Photographique Truyes a été mis à jour le 2026-04-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme