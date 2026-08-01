Informations pratiques

Eygurande

Exposition photos à la maison Choriol

Maison Choriol Eygurande Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-10 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le Club Photo d’Eygurande vous invite leur exposition de photos de Manon Basso, Daniel Bourdin et Didier Labarthe

Entrée libre .

Maison Choriol Eygurande 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 01 23 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition photos à la maison Choriol

L’événement Exposition photos à la maison Choriol Eygurande a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze