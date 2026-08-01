AGENDA · Eygurande
Exposition photos à la maison Choriol Eygurande
samedi 8 août 2026 · Eygurande
Informations pratiques
Eygurande
Exposition photos à la maison Choriol
Maison Choriol Eygurande Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-10 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Le Club Photo d’Eygurande vous invite leur exposition de photos de Manon Basso, Daniel Bourdin et Didier Labarthe
Entrée libre .
Maison Choriol Eygurande 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 01 23 91
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English : Exposition photos à la maison Choriol
L’événement Exposition photos à la maison Choriol Eygurande a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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