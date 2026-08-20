Exposition photos Ars d’hier et d’aujourd’hui, Carré d’Ars, Ars-sur-Formans
samedi 19 septembre 2026 · Carré d'Ars · Ars-sur-Formans
Informations pratiques
Exposition photos Ars d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Carré d’Ars Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Déambulez dans la grange du Carré d’Ars pour découvrir une exposition photographique retraçant l’évolution du village, d’hier à aujourd’hui, grâce aux archives et aux souvenirs partagés par ses habitants. En parallèle, une exposition rend hommage à Madeleine Vernu, pionnière de la photographie à Ars-sur-Formans. Avec son époux, elle fonde à la fin du 19e siècle le studio Vernu Villand, dont les clichés constituent aujourd’hui un précieux témoignage de la vie et du patrimoine du village.
Carré d’Ars 321 rue Jean-Marie Vianney 480 Ars-sur-Formans Ars-sur-Formans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 00 71 84 https://ars-sur-formans.fr/ Cet ancien corps de ferme en pisé de presque deux siècles a été réhabilité et transformé en « Carré d’ARS » en 2025 pour accueillir une bibliothèque, des locaux associatifs et un espace polyvalent.
Déambulez dans la grange du Carré d’Ars pour découvrir une exposition photographique retraçant l’évolution du village, d’hier à aujourd’hui, grâce aux archives et aux souvenirs partagés par ses En à…
©VILLAND VERNU
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