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AGENDA · Chabris

Exposition photos au Moulin de Chabris Chabris

samedi 19 septembre 2026 · Chabris

Exposition photos au Moulin de Chabris Chabris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Impasse du Moulin
Ville
36210 Chabris
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Chabris

Exposition photos au Moulin de Chabris

Impasse du Moulin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association Les Jardins du Moulin vous propose une exposition photographique sur la thématique de l’eau.Familles
Venez découvrir ces œuvres photographiques et vous balader autour du Moulin et profitez du jardin médiéval et des bords du Cher.   .

Impasse du Moulin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 56 06 93  lesjardinsdumoulin.chabris@gmail.com

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English :

To celebrate European Heritage Days, the association Les Jardins du Moulin is presenting a photography exhibition on the theme of water.

L’événement Exposition photos au Moulin de Chabris Chabris a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Chabris Pays de Bazelle

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