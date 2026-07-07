Exposition photos autour de l’Aulne Châteaulin
samedi 11 juillet 2026 · Châteaulin
Informations pratiques
Châteaulin
Exposition photos autour de l’Aulne
Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-11
Exposition organisée par Aulne photos club en partenariat avec Aulne Canoe Kayak de Châteaulin et les canaux de Bretagne.
Elle se trouve dans le magnifique cadre de la maison éclusière de Penn ar Pont.
Elle est ouverte tous les samedis de 10h à 18h. .
Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 35 92 37 72
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English :
L’événement Exposition photos autour de l’Aulne Châteaulin a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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