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Exposition photos Bali l’île des dieux Mairie Plestan

mercredi 2 septembre 2026 · Mairie · Plestan

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
vendredi 8 janvier 2027
Lieu
Mairie
Adresse
3 Rue des 31 Martyrs
Ville
22640 Plestan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plestan

Exposition photos Bali l’île des dieux

Mairie 3 Rue des 31 Martyrs Plestan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2027-01-08

Date(s) :
2026-09-02

Réalisée par Anik Passas.
Le Comptoir des Arts présente sa 33ème Moisson d’images .   .

Mairie 3 Rue des 31 Martyrs Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Exposition photos Bali l’île des dieux Plestan a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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