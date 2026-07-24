AGENDA · Plestan
Exposition photos Bali l’île des dieux Mairie Plestan
mercredi 2 septembre 2026 · Mairie · Plestan
Informations pratiques
Plestan
Exposition photos Bali l’île des dieux
Mairie 3 Rue des 31 Martyrs Plestan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2027-01-08
Date(s) :
2026-09-02
Réalisée par Anik Passas.
Le Comptoir des Arts présente sa 33ème Moisson d’images . .
Mairie 3 Rue des 31 Martyrs Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Exposition photos Bali l’île des dieux Plestan a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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