Informations pratiques

Plestan

Repas Concert & Feu d’artifice

L’étang Plestan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la fête, à partager en famille ou entre amis.

Installez-vous et profitez d’un délicieux repas en musique avec le groupe Irlandais Inish Dew.

Au menu

Grillades / Frites

Fromage

Dessert

Boisson non comprise.

Dès 19h, le groupe INISH DEW vous fera voyager au cœur de l’Irlande avec ses musiques traditionnelles et son folk entraînant.

À 21h30, place au groupe GÉNÉRATION pour plus de 3 heures de spectacle en live ! Un show dynamique et festif qui vous fera chanter et danser sur les plus grands succès d’hier et d’aujourd’hui, dans une ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit.

Petite restauration sur place, tout au long de la soirée, vous pourrez également profiter d’une restauration rapide Galette saucisse, Frites, Saucisse / frites

À partir de 23h00, ouverture des portes pour assister au feu d’artifice.

À 23h15, le ciel s’illuminera avec un grand spectacle pyrotechnique gratuit, offert à tous. .

L’étang Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Repas Concert & Feu d’artifice Plestan a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor