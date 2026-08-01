Informations pratiques

Abbéville-lès-Conflans

Exposition photos de la vie abbévilloise

Place Roy Tandy Abbéville-lès-Conflans Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Exposition photos de la vie abbévilloise organisée par la Mairie d’Abbéville-Les-Conflans dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine.

Au programme:

Découverte de la vie des habitants, et de l’occupation allemande durant la première guerre à travers des photographies et cartes postales d’abbévillois(es).

Petit jeu de piste dans le village.

Collecte de documents (photos, cartes postales, …) concernant la commune.

Venez apporter vos doucement qui seront scanner pour compléter la collection des images de la commune.Tout public

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Place Roy Tandy Abbéville-lès-Conflans 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 57 54 77

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English :

Photo Exhibition on Life in Abbeville, organized by the Abbeville-Les-Conflans City Hall as part of European Heritage Days.

On the program:

Discover the daily lives of the residents and the German occupation during World War I through photographs and postcards from Abbéville residents.

A short scavenger hunt through the village.

Collection of documents (photos, postcards, etc.) related to the town.

Please bring your items—they will be scanned to add to the town’s image collection.

L’événement Exposition photos de la vie abbévilloise Abbéville-lès-Conflans a été mis à jour le 2026-08-07 par MILTOL