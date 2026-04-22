Exposition photos et documents sur les commerçants et artisans du bourg au 20e siècle, Salles annexes de la mairie, Saint-Père-en-Retz

Informations pratiques

Exposition photos et documents sur les commerçants et artisans du bourg au 20e siècle 19 et 20 septembre Salles annexes de la mairie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photos et documents sur les commerces et artisans au 20e siècle dans le bourg de Saint-Père-en-Retz.

Salles annexes de la mairie Rue du Bois Roux 44320 Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Exposition de photos et documents sur les commerces et artisans au 20e siècle dans le bourg de Saint-Père-en-Retz.

Saint-Père Histoire