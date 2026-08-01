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AGENDA · Lanildut

Exposition photos Lanildut

lundi 17 août 2026 · Lanildut

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Maison-feu
Ville
29840 Lanildut
Département
Finistère
Tarif

Lanildut

Exposition photos

Maison-feu Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :
2026-08-17

Exposition des tableaux de Luz Zapata à la maison feu de Lanildut. Peintures à l’huile qui développe une approche du vivant dans une renaissance toujours contemporaine.   .

Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05 

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English :

L’événement Exposition photos Lanildut a été mis à jour le 2026-08-08 par OT IROISE BRETAGNE

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