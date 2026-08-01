AGENDA · Lanildut
Exposition photos Lanildut
lundi 17 août 2026 · Lanildut
Informations pratiques
Lanildut
Exposition photos
Maison-feu Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Exposition des tableaux de Luz Zapata à la maison feu de Lanildut. Peintures à l’huile qui développe une approche du vivant dans une renaissance toujours contemporaine. .
Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition photos Lanildut a été mis à jour le 2026-08-08 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Lanildut (Finistère)
- Conférence Femmes et Phares Route de l’Aber Lanildut 11 août 2026