Informations pratiques

Lanildut

Exposition photos

Maison-feu Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 15:00:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Exposition des tableaux de Luz Zapata à la maison feu de Lanildut. Peintures à l’huile qui développe une approche du vivant dans une renaissance toujours contemporaine. .

Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05

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English :

L’événement Exposition photos Lanildut a été mis à jour le 2026-08-08 par OT IROISE BRETAGNE