Conférence Femmes et Phares Route de l’Aber Lanildut

Lanildut

Conférence Femmes et Phares

Route de l’Aber Espace Queffelec Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 19:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Sur l’invitation de l’association Aber Ildut Loisirs et Culture, Serge Duigou, historien breton passionné, animera une conférence sur le rôle important joué par les femmes dans cet environnement maritime (femmes gardiens de phares, femmes de gardiens de phares, femmes mécènes… ). .

Route de l’Aber Espace Queffelec Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 45 89 47 89

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English : Conférence Femmes et Phares

L’événement Conférence Femmes et Phares Lanildut a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE