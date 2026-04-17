Conférence Femmes et Phares Route de l’Aber Lanildut
Conférence Femmes et Phares Route de l’Aber Lanildut mardi 11 août 2026.
Lanildut
Conférence Femmes et Phares
Route de l’Aber Espace Queffelec Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 19:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Sur l’invitation de l’association Aber Ildut Loisirs et Culture, Serge Duigou, historien breton passionné, animera une conférence sur le rôle important joué par les femmes dans cet environnement maritime (femmes gardiens de phares, femmes de gardiens de phares, femmes mécènes… ). .
Route de l’Aber Espace Queffelec Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 45 89 47 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Femmes et Phares
L’événement Conférence Femmes et Phares Lanildut a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Lanildut (Finistère)
- La Littorale de Lanildut au phare de Trézien Lanildut Finistère 1 mai 2026
- Circuit VTT n°10 Porspoder Landunvez Lanildut Finistère 1 mai 2026
- Circuit VTT n°13 Lanildut Lanrivoaré Tréouergat Lanildut Finistère 1 mai 2026
- Circuit VTT n°8 Lanildut Brélès Lanildut Finistère 1 mai 2026
- Circuit VTT n°9 Lanildut Porspoder Lanildut Finistère 1 mai 2026