Exposition photos Les 4 saisons du Pottok Château Haltya Ustaritz
Exposition photos Les 4 saisons du Pottok Château Haltya Ustaritz vendredi 24 avril 2026.
Exposition photos Les 4 saisons du Pottok
Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
À travers cette série photographique, Olivier Iglesias capture la beauté du pottok au fil des saisons dans les montagnes du Pays basque. Un regard sensible sur la nature et l’un des symboles les plus emblématiques du territoire. .
Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chateau-haltya@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition photos Les 4 saisons du Pottok
L’événement Exposition photos Les 4 saisons du Pottok Ustaritz a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Pays Basque