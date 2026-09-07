exposition photos « les pigeonniers de Marsolan », Village de Marsolan, Marsolan

Informations pratiques

exposition photos « les pigeonniers de Marsolan » 19 et 20 septembre Village de Marsolan Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Amis du Patrimoine et de l’Orgue de Marsolan vous proposent un concert à l’église Notre-Dame-du-Rosaire.

Le chœur féminin de l’Institut de Recherche Vocale et Artistique (IRVA), dirigé par Corinne Fructus, interprétera le programme « Regards sur Marie », accompagné à l’orgue par Anne-Claire du Chazaud.

En complément, une exposition de photographies consacrée aux anciens pigeonniers de la commune de Marsolan sera présentée les samedi 19 et dimanche 20 septembre à la Maison des associations, offrant l’occasion de découvrir le riche petit patrimoine du village et de ses environs.

Participation libre.

Village de Marsolan 32700 Marsolan Marsolan 32700 Gers Occitanie 06 34 27 41 94 Au Village

Les Amis du Patrimoine et de l’Orgue de Marsolan vous invitent à participer aux journées du Patrimoines européennes au village :

© Patrice Binder