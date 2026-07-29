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AGENDA · Lamballe-Armor

Exposition photos Malte embarquement immédiat Hôtel Le Lion d’Or Lamballe-Armor

mercredi 2 septembre 2026 · Hôtel Le Lion d'Or · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
vendredi 8 janvier 2027
Lieu
Hôtel Le Lion d'Or
Adresse
3 Rue du Lion d'Or
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Exposition photos Malte embarquement immédiat

Hôtel Le Lion d’Or 3 Rue du Lion d’Or Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2027-01-08

Date(s) :
2026-09-02

Réalisée par Élisabeth Métaire.
Le Comptoir des Arts présente sa 33ème Moisson d’images .   .

Hôtel Le Lion d’Or 3 Rue du Lion d’Or Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Exposition photos Malte embarquement immédiat Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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