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Exposition photos – « Patrimoine en péril, raviver, réinventer, résister », Salle des Pénitents blancs, Coursegoules

samedi 19 septembre 2026 · Salle des Pénitents blancs · Coursegoules

Exposition photos – « Patrimoine en péril, raviver, réinventer, résister », Salle des Pénitents blancs, Coursegoules

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des Pénitents blancs
Adresse
Place de la Mairie, 06140 Coursegoules
Ville
06140 Coursegoules
Département
Alpes-Maritimes

Exposition photos – « Patrimoine en péril, raviver, réinventer, résister » 19 et 20 septembre Salle des Pénitents blancs Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette exposition met en valeur le patrimoine de Coursegoules au travers de photos anciennes et récentes du village.

RDV : Salle des Pénitents blancs.

Informations :
+33 (0)4 93 59 11 60
mairie@coursegoules.fr

Salle des Pénitents blancs Place de la Mairie, 06140 Coursegoules Coursegoules 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:mairie@coursegoules.fr »}] Ancienne chapelle des Pénitents Blancs, vestige du château des Villeneuve, aujourd’hui transformée en salle communale. Parking du Colombier à proximité.
Cette exposition met en valeur le patrimoine de Coursegoules au travers de photos anciennes et récentes du village.

©JM Guido

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