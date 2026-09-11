Exposition photos – « Patrimoine en péril, raviver, réinventer, résister », Salle des Pénitents blancs, Coursegoules

Informations pratiques

Exposition photos – « Patrimoine en péril, raviver, réinventer, résister » 19 et 20 septembre Salle des Pénitents blancs Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette exposition met en valeur le patrimoine de Coursegoules au travers de photos anciennes et récentes du village.

RDV : Salle des Pénitents blancs.

Informations :

+33 (0)4 93 59 11 60

mairie@coursegoules.fr

Salle des Pénitents blancs Place de la Mairie, 06140 Coursegoules Coursegoules 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:mairie@coursegoules.fr »}] Ancienne chapelle des Pénitents Blancs, vestige du château des Villeneuve, aujourd’hui transformée en salle communale. Parking du Colombier à proximité.

Cette exposition met en valeur le patrimoine de Coursegoules au travers de photos anciennes et récentes du village.

©JM Guido