Exposition photos – « Patrimoine en péril, raviver, réinventer, résister », Salle des Pénitents blancs, Coursegoules
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Pénitents blancs · Coursegoules
Informations pratiques
Exposition photos – « Patrimoine en péril, raviver, réinventer, résister » 19 et 20 septembre Salle des Pénitents blancs Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Cette exposition met en valeur le patrimoine de Coursegoules au travers de photos anciennes et récentes du village.
RDV : Salle des Pénitents blancs.
Informations :
+33 (0)4 93 59 11 60
mairie@coursegoules.fr
Salle des Pénitents blancs Place de la Mairie, 06140 Coursegoules Coursegoules 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:mairie@coursegoules.fr »}] Ancienne chapelle des Pénitents Blancs, vestige du château des Villeneuve, aujourd’hui transformée en salle communale. Parking du Colombier à proximité.
Cette exposition met en valeur le patrimoine de Coursegoules au travers de photos anciennes et récentes du village.
©JM Guido
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