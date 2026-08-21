Exposition Photos, Salle des associations 81250 Miolles, Miolles

Informations pratiques

Exposition Photos Samedi 19 septembre, 10h00 Salle des associations 81250 Miolles Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Remontez le temps à travers une exposition photographique consacrée à la mémoire de Miolles. Au fil des clichés, retrouvez des décennies de souvenirs qui racontent la vie du village : mariages, battages, école, festival Miol’Jazz et bien d’autres moments marquants du quotidien.

Une invitation à partager les souvenirs des habitants et à redécouvrir l’histoire locale en images.

Entrée libre. Exposition organisée par l’association Mémoires et Patrimoine de Miolles.

Salle des associations 81250 Miolles 81250 Miolles Miolles 81250 Tarn Occitanie 0563559231

Miolles se raconte : Exposition photos