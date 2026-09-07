Exposition photos sur la vie abbévilloise, Église paroissiale de la Nativité-de-la-Vierge, Abbéville-lès-Conflans

Informations pratiques

Exposition photos sur la vie abbévilloise 19 et 20 septembre Église paroissiale de la Nativité-de-la-Vierge Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir la vie des habitants, de l’occupation allemande durant la première guerre, à travers les photos d’abbévillois(es) et des cartes postales.

Une exposition de photographies sera mise en place dans l’église, ainsi qu’un petit jeu de piste dans le village, de quoi éventuellement se mettre dans la peau d’un photographe.

Église paroissiale de la Nativité-de-la-Vierge Place Roy Tandy, 54800 Abbéville-lès-Conflans Abbéville-lès-Conflans 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est L’église a été construite à l’emplacement d’une ancienne église du XVIIIᵉ siècle et agrandie en 1840. Les cloches actuelles remplacent celles volées par les Allemands durant la Première Guerre mondiale. À l’intérieur, admirez les vitraux, les statues et le maître-autel, inscrit au titre des monuments historiques depuis 1994.

Venez découvrir la vie des habitants, de l’occupation allemande durant la première guerre, …, à travers les photos d’abbévillois(es) et des cartes postales.

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