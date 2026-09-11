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Exposition « Pièces et costumes ossalois, sous le regard du peintre Hervé Chambron », Médiathèque des Arcades, Arudy

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque des Arcades · Arudy

Exposition « Pièces et costumes ossalois, sous le regard du peintre Hervé Chambron », Médiathèque des Arcades, Arudy

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque des Arcades
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville 64260 Arudy
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit.

Exposition « Pièces et costumes ossalois, sous le regard du peintre Hervé Chambron » 18 et 19 septembre Médiathèque des Arcades Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Pièces de costumes ossalois et la vision du peintre Hervé Chambron
Objets de toutes les attentions, les différentes pièces des costumes que portent encore les Ossalois, notamment lors des fêtes patronales, sont un régal pour les yeux et témoignent de traditions précieusement conservées.
Pour quelques jours, certains éléments de ces costumes anciens sortiront des armoires et dévoileront les savoir-faire de la vallée d’Ossau. Les peintures d’Hervé Chambron leur feront écho, prolongeant cette fête des couleurs à travers des toiles lumineuses, pleines de vie et de mouvement.

Médiathèque des Arcades Place de l’Hôtel de Ville 64260 Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559059944
Pièces de costumes ossalois et la vision du peintre Hervé Chambron

©FrançoiseFabre

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