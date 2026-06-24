Saint-Philbert-sur-Orne

Exposition Pierre FOUREAU, Benjamin THUILLEZ, travaux récents

Espace galerie de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Pierre FOUREAU Peintures

Benjamin THUILLEZ Dessins et peintures .

Espace galerie de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 2 31 59 13 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Pierre FOUREAU, Benjamin THUILLEZ, travaux récents

L’événement Exposition Pierre FOUREAU, Benjamin THUILLEZ, travaux récents Saint-Philbert-sur-Orne a été mis à jour le 2026-06-24 par Flers agglo