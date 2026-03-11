Exposition Pierre-Marie POISSON médailleur pour la Monnaie de Paris au Musée Bernard d’Agesci à Niort Niort

Exposition Pierre-Marie POISSON médailleur pour la Monnaie de Paris au Musée Bernard d’Agesci à Niort

A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance à Niort du sculpteur à la carrière nationale, les musées de Niort agglo et la Monnaie de Paris lui consacrent la première exposition depuis sa disparition. Pour la première fois toutes les médailles qu’il a réalisées avec le vénérable institution seront réunies. Également dans le cadre du Printemps des métiers d’art, l’exposition se poursuivra par la découverte du savoir-faire des artisans d’art de la Monnaie de Paris. .

