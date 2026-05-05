Exposition Pierres secrètes, histoires et archéologie de nos terroirs Rue de la Chapelle Berzé-la-Ville

Berzé-la-Ville

Exposition Pierres secrètes, histoires et archéologie de nos terroirs

Rue de la Chapelle Chapelle des moines Berzé-la-Ville Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-06-25

La richesse archéologique du Val lamartinien , au-delà du site emblématique de Solutré, est bien connu depuis le XIXe siècle. Découvrez l’histoire antique de ce territoire grâce à cette exposition au cœur de la chapelle des moines.

Une exposition organisée par le Groupement Archéologique du Mâconnais (GAM) avec le soutien de l’Institut de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap), la cave des Terres secrètes de Prissé et le Centre des monuments nationaux de Cluny.

En chapelle basse Sur les jours et horaires d’ouverture du monument

Entrée libre et gratuite.

Conseillé à partir de 12 ans.

La pioche du cultivateur ramène tous les jours à la lumière des haches polies disséminées un peu partout […] De Fréminville, 1878.

La richesse archéologique du Val lamartinien , au-delà du site emblématique de Solutré, est bien connu depuis le XIXe siècle. Les travaux agricoles sont au premier rang des actions humaines qui ont révélé l’existence des sites archéologiques témoins de notre passé. Les archéologues ont souvent utilisé ces données pour déterminer les lieux de leurs recherches que présentera cette exposition au travers des résultats obtenus sur ce territoire depuis plus de 70 ans. Cette exposition, prévue pour la saison estivale 2026, se tiendra en deux lieux la chapelle des moines de Berzé-la-Ville et la cave des Terres secrètes à Prissé.

Dans la petite chapelle de Berzé-la-Ville, des panneaux présenteront certains aspects de l’histoire antique de ce territoire. Après avoir resitué l’ancienneté et l’importance des vallées de la petite Grosne et du Fil qui joignent le Val de Saône à la région clunisoise, seront présentés, en résonance avec l’espace sacré que constitue ce lieu, les pratiques religieuses et funéraires de l’époque gallo-romaine. Sera présenté également un panneau consacré à une nouvelle méthode d’investigation qu’utilise l’archéologie, LIDAR. Cette technique utilisée sur la commune de Sologny a permis de révéler tout un paysage agricole aujourd’hui oublié.

À la cave de Prissé, sera dressé un panorama de l’occupation humaine du Néolithique à la période médiévale. Un focus sur la viticulture aura sa place pour les époques gauloise, gallo-romaine et médiévale et un panneau illustrant l’histoire du vin en Gaule sera aussi proposé. Quelques objets issus des recherches du GAM illustreront l’exposition.

Les deux expositions seront libres d’accès sur les horaires d’ouverture de chaque lieu

à Berzé-la-Ville, le jeudi 25 juin, et le samedi 27 juin à Prissé. .

Rue de la Chapelle Chapelle des moines Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition Pierres secrètes, histoires et archéologie de nos terroirs

L’événement Exposition Pierres secrètes, histoires et archéologie de nos terroirs Berzé-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)