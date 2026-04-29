Wagner, Wotan, François et les autres Les Cochers Berzé-la-Ville

Berzé-la-Ville

Wagner, Wotan, François et les autres

Les Cochers Château de la Roche-Coche Berzé-la-Ville Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 11:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Derrière son petit théâtre, l’artiste réussit la prouesse de vous raconter le monumental Ring de Wagner avec un humour irrésistible, quelques accessoires et des extraits musicaux. Il trouve aussi le temps de partager des souvenirs intimes et de vous émouvoir avec son cor anglais dans le prélude de Tristan et Isolde.

À l’issue du spectacle, les festivaliers déjeunent dans le jardin du château. Le repas est proposé par le foodtruck du restaurant Héritage. Par conséquent, ce spectacle est disponible sur réservation uniquement (pas de billetterie sur place).

François Salès texte, jeu, sampler, cor anglais.

Claire Truche mise en scène.

Anne Dumont décor.

Programme

Texte de François Salès.

Richard Wagner Prélude de Tristan et Isolde, extraits enregistrés du cycle d’opéras L’Anneau du Nibelung dirige´s par Georg Solti.

Foodtruck du restaurant Héritage.

100 participants maximum.

Sur réservation uniquement (pas de billetterie sur place). .

Les Cochers Château de la Roche-Coche Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Wagner, Wotan, François et les autres

L’événement Wagner, Wotan, François et les autres Berzé-la-Ville a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)