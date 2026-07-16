Visite du château des Moines, Château des Moines, Berzé-la-Ville

Informations pratiques

Visite du château des Moines 19 et 20 septembre Château des Moines Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez la cour du château des Moines de Berzé-la-Ville, réputé pour sa chapelle qui contient de splendides peintures murales du XIIe siècle.

Ancien doyenné, mentionné dès le XIe siècle, centre d’exploitation domaniale, il faisait partie du maillage des campagnes tissé par l’abbaye de Cluny afin de lui fournir revenus et subsistances. Il rassemblait quelques religieux chargés d’administrer les propriétés foncières du monastère.

Les bâtiments actuels, hormis la chapelle, semblent remonter au XVIIIe siècle, avec notamment un tinailler et un remarquable pressoir dit « à grand point ».

Château des Moines 3 rue de la Chapelle, 71960 Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 86 00 20 35 https://amisvieuxberze71.org Parking de la chapelle des Moines à proximité

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez la cour du château des Moines de Berzé-la-Ville, réputé pour sa chapelle qui contient de splendides peintures murales du XIIe siècle.

© Brice Robert