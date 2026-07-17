Les fresques de la chapelle des moines, Chapelle des moines, Berzé-la-Ville

Informations pratiques

Les fresques de la chapelle des moines 19 et 20 septembre Chapelle des moines Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez visiter la Chapelle des moines de Berzé-la-Ville, vous pourrez y observer, isolé de la vie intense de l’Abbaye de Cluny, ses décors qui sont un chef-d’oeuvre de la peinture murale datant du XIIe siècle.

L’entrée est gratuite et ne requiert aucune réservation en amont. Cependant, une réservation des groupes est obligatoire.

Chapelle des moines Rue de la chapelle, 71960 Berzé-la-Ville, France Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Seule la chapelle peut se visiter.

Créé par l’abbé de Cluny Hugues de Semur, et isolé de la vie intense de l’abbaye de Cluny, le prieuré de Berzé-la-Ville recevait des hôtes de marque… Ses décors sont un chef-d’œuvre de la peinture …

Zoom abside – Chapelle des moines © David Bordes Centre des monuments nationaux