Visite de l’église Notre-Dame de la Purification, Église de la Purification de la Vierge, Berzé-la-Ville
samedi 19 septembre 2026 · Église de la Purification de la Vierge · Berzé-la-Ville
Informations pratiques
Visite de l’église Notre-Dame de la Purification 19 et 20 septembre Église de la Purification de la Vierge Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Notre-Dame de la Purification de Berzé-la-Ville.
L’église Notre-Dame de la Purification de Berzé-la-Ville a été donnée à l’abbaye de Cluny en 1093 par l’évêque de Mâcon. Au XVe siècle, elle a été agrandie et embellie et, au XVIIIe siècle, le porche et les fenêtres ont été modifiés.
Dans le chœur et les chapelles, on peut admirer des dessins au pochoir du XVIe siècle.
Sur l’arc entre le chœur et l’abside, on distingue deux peintures non datées représentant l’une Saint-Blaise et l’autre Saint-Nicolas.
Le tableau du retable d’autel est associé au nom de l’église, La présentation au temple et la purification de la Vierge.
Sur le vitrail sud est représenté le martyre de saint Blaise, copie d’une fresque de la chapelle aux Moines de Berzé-la Ville.
L’ouvrage Berzé-la-Ville, une paroisse en Mâconnais et son église Notre-Dame de la Purification relate l’histoire de ce patrimoine.
Église de la Purification de la Vierge 5 Au Petit Sauzet, 71960 Berzé-la-Ville, France Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Clocher roman du XIe siècle. Décor peint du XVIe siècle.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Notre-Dame de la Purification de Berzé-la-Ville.
© Marie-Anne Gagnol
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