Bach ou l’infini au bout des doigts Rue des Vignes Berzé-la-Ville

Informations pratiques

Berzé-la-Ville

Bach ou l’infini au bout des doigts

Rue des Vignes Eglise de Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Le pianiste-conteur enrichit sa collection de portraits de compositeurs avec son tout nouveau concert-spectacle de´die´ a` Jean-Se´bastien Bach. Il vous partage sa passion pour celui qui est souvent conside´re´ comme le plus grand ge´nie musical de tous les temps.

Pascal Amoyel e´criture, piano et come´die

Christian Fromont mise en sce`ne

PROGRAMME

Jean-Se´bastien Bach extraits du Clavier bien tempe´re´ et de L’Offrande musicale, Aria des Variations Goldberg…… .

Rue des Vignes Eglise de Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Bach ou l’infini au bout des doigts

L’événement Bach ou l’infini au bout des doigts Berzé-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)