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Bach ou l’infini au bout des doigts Rue des Vignes Berzé-la-Ville

jeudi 10 septembre 2026 · Rue des Vignes · Berzé-la-Ville

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue des Vignes
Adresse
Eglise de Berzé-la-Ville
Ville
71960 Berzé-la-Ville
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Berzé-la-Ville

Bach ou l’infini au bout des doigts

Rue des Vignes Eglise de Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Le pianiste-conteur enrichit sa collection de portraits de compositeurs avec son tout nouveau concert-spectacle de´die´ a` Jean-Se´bastien Bach. Il vous partage sa passion pour celui qui est souvent conside´re´ comme le plus grand ge´nie musical de tous les temps.

Pascal Amoyel e´criture, piano et come´die
Christian Fromont mise en sce`ne

PROGRAMME
Jean-Se´bastien Bach extraits du Clavier bien tempe´re´ et de L’Offrande musicale, Aria des Variations Goldberg……   .

Rue des Vignes Eglise de Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Bach ou l’infini au bout des doigts

L’événement Bach ou l’infini au bout des doigts Berzé-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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