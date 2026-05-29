Bach ou l’infini au bout des doigts Rue des Vignes Berzé-la-Ville
jeudi 10 septembre 2026 · Rue des Vignes · Berzé-la-Ville
Informations pratiques
Berzé-la-Ville
Bach ou l’infini au bout des doigts
Rue des Vignes Eglise de Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Le pianiste-conteur enrichit sa collection de portraits de compositeurs avec son tout nouveau concert-spectacle de´die´ a` Jean-Se´bastien Bach. Il vous partage sa passion pour celui qui est souvent conside´re´ comme le plus grand ge´nie musical de tous les temps.
Pascal Amoyel e´criture, piano et come´die
Christian Fromont mise en sce`ne
PROGRAMME
Jean-Se´bastien Bach extraits du Clavier bien tempe´re´ et de L’Offrande musicale, Aria des Variations Goldberg…… .
Rue des Vignes Eglise de Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Bach ou l’infini au bout des doigts
L’événement Bach ou l’infini au bout des doigts Berzé-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)