Visite des fours à plâtre de Berzé-la-Ville, Fours à gypse, Berzé-la-Ville

Informations pratiques

Visite des fours à plâtre de Berzé-la-Ville 19 et 20 septembre Fours à gypse Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les fours à plâtre de Berzé-la-Ville lors de visites guidées. Berzé-la-Ville était connue pour ses plâtrières dont l’exploitation a pris fin en 1899.

Sur le site, on peut découvrir l’entrée d’une galerie de mine, neuf fours à plâtre, des meules de moulin et des bâtiments d’exploitation.

Les six fours qui se visitent font partie d’un ensemble industriel d’extraction de gypse qui a pris fin en 1899. On peut encore voir sur le site des bâtiments d’exploitation, des moulins et l’entrée des galeries de mine. La visite permet d’avoir un aperçu des travaux de sauvetage de ce patrimoine par l’association Les Amis du Vieux Berzé et les procédés de fabrication du plâtre.

L’exploitation des carrières de Berzé-la-Ville est très ancienne. La pierre de gypse était utilisée dans la construction et dans l’agriculture. En 1702, l’abbé de Cluny achète la plâtrière. Elle sera par la suite la propriété de grands bourgeois. Au XIXe siècle, des ingénieurs de Lyon feront évoluer les procédés d’exploitation. Lors de l’arrêt de l’exploitation, en 1899, elle était la propriété de la Société anonyme des plâtrières du Sud-Est.

Fours à gypse Rue des Fours à gypse, 71960 Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 85 10 13 41 https://amisvieuxberze71.org Ce lieu d’exploitation du gisement du gypse est resté en fonction pendant plusieurs centaines d’années, réunissant des kilomètres de galeries d’exploitation et les fours où le gypse était cuit afin d’en faire du plâtre. Les galeries sont visibles mais ne se visitent pas, contrairement au lieu de cuisson du gypse et ses fours spectaculaires. Parking à proximité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les fours à plâtre de Berzé-la-Ville lors de visites guidées. Berzé-la-Ville était connue pour ses plâtrières dont l’exploitation a pris…

© Les Amis du Vieux Berzé