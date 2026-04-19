Exposition Placide Zephyr ‘Êtres à voir’ RN 99 Mas-Blanc-des-Alpilles
Exposition Placide Zephyr ‘Êtres à voir’ RN 99 Mas-Blanc-des-Alpilles lundi 4 mai 2026.
Mas-Blanc-des-Alpilles
Exposition Placide Zephyr ‘Êtres à voir’
Du 04/05 au 30/06/2026 du lundi au vendredi.
Lundi, Mercredi et Jeudi 8h30 -12h00
Mardi 8h30 12h00 14h00 17h15
Vendredi 14h00 -17h15. RN 99 Mairie de Mas-Blanc-les-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-04
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-04
Exposition Êtres à voir du 4 mai au 30 juin 2026 à la Mairie de Mas Blanc les Alpilles
Vernissage le 11 juin à partir de 18h00 en présence de l’artiste .
RN 99 Mairie de Mas-Blanc-les-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 07 98 communication.mba@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition: ‘Êtres à voir’, from 4 May to 30 June 2026 at Mas Blanc les Alpilles Town Hall
L’événement Exposition Placide Zephyr ‘Êtres à voir’ Mas-Blanc-des-Alpilles a été mis à jour le 2026-04-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles