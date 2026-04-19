Exposition Placide Zephyr ‘Êtres à voir’ RN 99 Mas-Blanc-des-Alpilles

Mas-Blanc-des-Alpilles

Exposition Placide Zephyr ‘Êtres à voir’

Du 04/05 au 30/06/2026 du lundi au vendredi.

Lundi, Mercredi et Jeudi 8h30 -12h00

Mardi 8h30 12h00 14h00 17h15

Vendredi 14h00 -17h15. RN 99 Mairie de Mas-Blanc-les-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-04

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-04

Exposition Êtres à voir du 4 mai au 30 juin 2026 à la Mairie de Mas Blanc les Alpilles

Vernissage le 11 juin à partir de 18h00 en présence de l’artiste .

RN 99 Mairie de Mas-Blanc-les-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 07 98 communication.mba@orange.fr

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English :

Exhibition: ‘Êtres à voir’, from 4 May to 30 June 2026 at Mas Blanc les Alpilles Town Hall

L’événement Exposition Placide Zephyr ‘Êtres à voir’ Mas-Blanc-des-Alpilles a été mis à jour le 2026-04-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles