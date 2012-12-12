Théâtre ‘Le Schpountz’ Salle des Fêtes Mas Blanc Mas-Blanc-des-Alpilles

Mas-Blanc-des-Alpilles

Théâtre ‘Le Schpountz’

Samedi 16 mai 2026 à partir de 20h30. Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre de notre campagne en faveur des enfants malades, l’association MCBAM vous propose la pièce de Marcel Pagnol Le Schpountz à la Salle Polyvalente de Mas Blanc les Alpilles

Dans un village provençal, Irénée, jeune commis épicier rêveur et naïf, fantasme de devenir une grande vedette de cinéma. Lorsqu’une équipe de tournage passe par là, ils découvrent son enthousiasme et se moquent de lui en lui faisant signer un contrat bidon, prétendant qu’il a tout pour devenir la prochaine star. Convaincu, Irénée monte à Paris, le cœur plein d’espoir mais la farce se révèle cruelle lorsqu’il réalise qu’il a été dupé.



Plongez dans un décor hollyvoudien , comme dirait Raimu, et laissez-vous emporter par 6 comédiennes et 6 comédiens pour un moment vivant, chaleureux et totalement immergé dans la Provence de ce grand monsieur qu’était Pagnol.



Mais cette soirée est bien plus qu’un spectacle…



C’est aussi un élan de générosité Les bénéfices sont destinés aux enfants prématurés. Nous sommes tout proches de financer un deuxième berceau avec matelas chauffant.



Et une fois cet objectif atteint, nous poursuivrons notre engagement en nous mobilisant pour la sclérose en plaques.



Une soirée à la fois émouvante, intense et pleine de sens.



On compte sur vous .

Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 20 00 66

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English :

As part of our campaign to support sick children, the MCBAM association invites you to a performance of Marcel Pagnol’s play *Le Schpountz* at the Salle Polyvalente in Mas Blanc les Alpilles

L’événement Théâtre ‘Le Schpountz’ Mas-Blanc-des-Alpilles a été mis à jour le 2026-04-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles