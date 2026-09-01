EXPOSITION PLAYMOBIL À LA MÉDIATHÈQUE Rue Notre Dame Le Fousseret

Informations pratiques

Le Fousseret

EXPOSITION PLAYMOBIL À LA MÉDIATHÈQUE

Rue Notre Dame MEDIATHEQUE LE FOUSSERET Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

A ne pas manquez pour toute la famille Exposition Playmobil !

Dans le cadre de la foire agricole les 12 et 13 sept, venez découvrir une exposition ludique, avec de jeux et des surprises. L’exposition Playmobil restera en place du 1 sept au 1 er oct

Entrée libre .

Rue Notre Dame MEDIATHEQUE LE FOUSSERET Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71

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English :

Don’t miss the Playmobil Exhibition—fun for the whole family!

L’événement EXPOSITION PLAYMOBIL À LA MÉDIATHÈQUE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE