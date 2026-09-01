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AGENDA · Le Fousseret

EXPOSITION PLAYMOBIL À LA MÉDIATHÈQUE Rue Notre Dame Le Fousseret

samedi 12 septembre 2026 · Rue Notre Dame · Le Fousseret

EXPOSITION PLAYMOBIL À LA MÉDIATHÈQUE Rue Notre Dame Le Fousseret

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Rue Notre Dame
Adresse
MEDIATHEQUE LE FOUSSERET
Ville
31430 Le Fousseret
Département
Haute-Garonne
Tarif

Le Fousseret

EXPOSITION PLAYMOBIL À LA MÉDIATHÈQUE

Rue Notre Dame MEDIATHEQUE LE FOUSSERET Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

A ne pas manquez pour toute la famille Exposition Playmobil !
Dans le cadre de la foire agricole les 12 et 13 sept, venez découvrir une exposition ludique, avec de jeux et des surprises. L’exposition Playmobil restera en place du 1 sept au 1 er oct
Entrée libre   .

Rue Notre Dame MEDIATHEQUE LE FOUSSERET Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 

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English :

Don’t miss the Playmobil Exhibition—fun for the whole family!

L’événement EXPOSITION PLAYMOBIL À LA MÉDIATHÈQUE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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